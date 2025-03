In eindrucksvoller Manier stürmt in der Nacht auf Donnerstag Carlos Alcaraz ins Viertelfinale des ATP-1000-Turniers von Indian Wells.

Der spanische Weltranglisten-Dritte schießt den an 14 gereihten Bulgaren Grigor Dimitrov bei sehr windigen Bedingungen mit 6:1, 6:1 vom Platz.

Für Alcaraz, der in der kalifornischen Millionärsstadt bereits in den Jahren 2023 und 2024 den Titel holten konnte, war es in Indian Wells der bereits 15. Sieg in Folge. Er bekommt es nun mit dem Argentinier Francisco Cerundolo zu tun.

Fritz scheitert an Stadthallen-Sieger

Weniger gut läuft es für US-Hoffnung Taylor Fritz, der sich dem jungen Briten Jack Draper mit 5:7, 4:6 geschlagen geben muss.

Der Erste-Bank-Open-Sieger des Vorjahres trifft nun mit Ben Shelton erneut auf einen starken Lokalmatador.