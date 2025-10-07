Suche
    Munar, Jaume MUN
    Djokovic, Novak DJO
    Endstand
    1:2
    3:6 , 7:5 , 2:6
    • Spielbericht
    • Live-Spielfeld
    • Statistik
    • Details
    news

    Viertelfinale! Djokovic bricht Federer-Rekord

    Der serbische Tennisstar besiegt Jaume Munar im Achtelfinale des Masters-Bewerbs von Shanghai. Damit bricht der 38-Jährige einen Rekord.

    Viertelfinale! Djokovic bricht Federer-Rekord Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Novak Djokovic schreibt in Shanghai Tennis-Geschichte.

    Der serbische Grand-Slam-Rekord-Champion gewinnt seine Achtelfinal-Partie gegen den Spanier Jaume Munar nach zwischenzeitlichem Satzausgleich seines Konkurrenten mit 6:3, 5:7 und 6:2 - womit er das 97. Masters-1000-Viertelfinale seiner Karriere erreicht.

    Damit nicht genug: Er avanciert dadurch im Alter von 38 Jahren und vier Monaten zum ältesten Spieler der Tennis-Geschichte, der das Viertelfinale eines Masters-Turnieres erreicht. Djokovic löst Roger Federer als Rekordhalter ab - der Schweizer qualifizierte sich 2019 - ebenfalls in Shanghai - im Alter von 38 Jahren und zwei Monaten für das Viertelfinale.

    Nun wartet ein Belgier

    In der nächsten Runde trifft der serbische Altmeister nun auf den belgischen Überraschungsmann Zizou Bergs. In einem möglichen Halbfinale würde entweder Holger Rune oder der Sieger des Duells zwischen Vacherot und Sinner-Bezwinger Griekspooor warten.

    Nach der Absage von Carlos Alcaraz und dem frühen Ausscheiden von Jannik Sinner und Alexander Zverev ist Djokovic gemäß der Setzliste der Favorit auf den Titel.

    Kommentare