Tennis heute: Filip Misolic - Nuno Borges in Bastad

Am Donnerstag steht für Filip Misolic das Achtelfinale in Bastad an.

Der 23-jährige Österreicher trifft auf den an Nummer drei gesetzten Nuno Borges (POR/ATP-Nr. 35). Die Partie ist als zweite nach 11:00 Uhr angesetzt (voraussichtlich gegen 12:10 Uhr) - hier geht es zum LIVE-Ticker >>>.

Misolic hat sich ohne Satzverlust durch die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft. In der ersten Runde bezwang er den Dänen Elmer Moller in drei Sätzen. Nun geht es in sein erstes Duell mit Borges.

Misolic spielt um einen Platz in den Top 100, aktuell belegt er im Live-Ranking Rang 99. Der Österreicher kann noch abgefangen werden, unter anderem von Botic van de Zandschulp, der das erste Achtelfinale gegen Camilo Ugo Carabelli bestreitet. Bei einem Aufstieg ins Viertelfinale würde es gegen den Sieger dieses Duells gehen.

Filip Misolic - Nuno Borges im LIVE-Ticker:

