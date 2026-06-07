Neumayer übersteht erste Qualifikationsrunde in Bratislava

Lukas Neumayer besiegt (ATP-187) in der ersten Qualifikationsrunde des ATP-Challengers in Bratislava Michal Krajci (ATP-684) 7:5, 6:4.

Das Spiel beginnt auf Augenhöhe, sowohl der Österreicher als auch der Slowake holen anfangs jeweils das eigene Aufschlagspiel. Neumayer setzt sich schlussendlich durch und kann den ersten Satz mit einem Break zum 7:5 für sich entscheiden.

Im zweiten Satz geht es in einer ähnlichen Manier weiter. Der Österreicher kann auch diesen mit 6:4 gewinnen.

Damit steht er in der nächsten Runde und trifft dort auf den Japaner Taro Daniel.