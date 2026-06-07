Neumayer, Lukas NEU
Krajci, Michal KRA
Endstand
2:0
7:5 , 6:4
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Neumayer übersteht erste Qualifikationsrunde in Bratislava

Der Österreicher kann sich knapp gegen einen Slowaken durchsetzen.

Neumayer übersteht erste Qualifikationsrunde in Bratislava Foto: © IMAGO / AFLOSPORT
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lukas Neumayer besiegt (ATP-187) in der ersten Qualifikationsrunde des ATP-Challengers in Bratislava Michal Krajci (ATP-684) 7:5, 6:4.

Das Spiel beginnt auf Augenhöhe, sowohl der Österreicher als auch der Slowake holen anfangs jeweils das eigene Aufschlagspiel. Neumayer setzt sich schlussendlich durch und kann den ersten Satz mit einem Break zum 7:5 für sich entscheiden.

Im zweiten Satz geht es in einer ähnlichen Manier weiter. Der Österreicher kann auch diesen mit 6:4 gewinnen.

Damit steht er in der nächsten Runde und trifft dort auf den Japaner Taro Daniel.

Die 20 Tennisspieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#16 - Carlos Alcaraz (7 Titel)
#16 - René Lacoste (7 Titel)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Rodionov scheitert in Stuttgart in der Qualifikation

Rodionov scheitert in Stuttgart in der Qualifikation

Tennis - ATP
Rodionov übersteht erste Quali-Hürde in Stuttgart souverän

Rodionov übersteht erste Quali-Hürde in Stuttgart souverän

Tennis - ATP
French-Open-Finale LIVE: Flavio Cobolli - Alexander Zverev

French-Open-Finale LIVE: Flavio Cobolli - Alexander Zverev

Tennis
Alexander Zverev: Für immer unvollendet?

Alexander Zverev: Für immer unvollendet?

Tennis
25
US-Star Simone Biles offenbar "fast gestorben"

US-Star Simone Biles offenbar "fast gestorben"

Mehr Sport
1
LIVE-Stream: Padel-Elite duelliert sich um Staatsmeistertitel

LIVE-Stream: Padel-Elite duelliert sich um Staatsmeistertitel

Mehr Sport
Final-Krimi! Vöslau krönt sich zum HLA-Meister

Final-Krimi! Vöslau krönt sich zum HLA-Meister

Handball
3

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Lukas Neumayer Bratislava