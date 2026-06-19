Reanimation: Sorge um Ex-Lauf-Weltmeisterin Simpson

Im US-amerikanischen Leichtathletik-Lager herrscht große Besorgnis: Die frühere Mittelstreckenläuferin Jennifer Simpson (39) brach bei einer Laufveranstaltung in Raleigh (North Carolina) zusammen und musste übereinstimmenden Medienberichten zufolge reanimiert werden.

Simpson sei danach ins Krankenhaus gebracht worden, dort erhalte sie "eine ausgezeichnete medizinische Versorgung, und unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei ihr und ihrer Familie", wie der Veranstalter des Lauf-Events in einer Mitteilung wissen lässt.

Defibrillator soll eingesetzt worden sein

Man danke den Ersthelfern, Rettungskräften und dem medizinischen Personal für das rasche Handeln. Wie das Portal "TMZ" berichtet, sei bei Simpson nach ihrem Kollaps kein Puls feststellbar gewesen. Zuschauer und Rettungspersonal hätten umgehend Erste Hilfe geleistet.

Laut einem Bericht von "LetsRun" sei im Zuge der Maßnahmen auch ein Defibrillator zum Einsatz gekommen. Bei der Ankunft des Rettungswagens im Krankenhaus sei bei Simpson wieder ein Puls feststellbar gewesen.

Erfolge bei Weltmeisterschaften und Olympia

Wie es Simpson aktuell genau geht, ist nicht bekannt. Der Veranstalter teilte zudem mit, man bitte darum, "Jenny und ihre Familie weiterhin in Ihre Gebete einzuschließen. Wir hoffen alle auf das Beste".

Simpson war in der jüngeren Vergangenheit eine der erfolgreichsten US-Mittelstrecken-Athletinnen. Ihre Spezialität waren die 1.500 Meter: Sie krönte ihre Karriere im Jahr 2011 mit dem Weltmeistertitel über diese Distanz im südkoreanischen Daegu. Zudem holte sie bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro Bronze und bei den Weltmeisterschaften in Moskau (2013) und London (2017) jeweils Silber in ihrer Spezialdisziplin.