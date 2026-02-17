NEWS

Nach 20 Jahren: Red Bull verliert Chefdesigner

Kurz vor Saisonstart verlässt der Chefdesigner Red Bull Racing. Er baute ein Weltmeisterauto.

Nach 20 Jahren: Red Bull verliert Chefdesigner Foto: © GEPA
Chefdesigner Craig Skinner verlässt nach 20 Jahren Red Bull Racing. Das bestätigt der Formel-1-Rennstall gegenüber "RacingNews365".

Seit 2006 arbeitete Skinner für den Rennstall. Damals startete er als CFD-Ingeneur, wurde später Gruppenleiter, stellvertretender Leiter der Aerodynamik und 2018 schließlich Chef-Aerodynamiker. 2022 folgte die Beförderung zum Chefdesigner.

Baute RB19

Skinner war maßgeblich am Bau des RB 19 beteiligt, mit dem Red Bull Racing 2023 bis auf ein Rennen alles gewann.

Dem Bericht zufolge geht er aus eigenen Stücken. "Craig war ein wichtiger Teil unseres Teams und hat viel zu unserem Erfolg beigetragen. Wir möchten ihm für seine harte Arbeit und sein Engagement danken. Das gesamte Red Bull Team wünscht ihm alles Gute für die Zukunft", heißt es von Red Bull Racing.

