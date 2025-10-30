ORF-Sportchef von seinen Aufgaben entbunden

Kolportiert wurde es bereits: Hannes Aigelsreiter ist nicht länger ORF-Sportchef. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz habe ihn von seinen Aufgaben entbunden, bestätigt der ORF der APA am Donnerstag.

Aigelsreiter folgte 2023 auf Hans-Peter Trost und führte den finanziell gewichtigen und publikumswirksamen Sportbereich seitdem offenbar nicht zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten. Ein nicht genehmigtes Interview soll aber "nicht der ausschlaggebende Grund" gewesen sein.

Dragon-Berger und Szerencsi als interimistische Leiter

Der Entscheidung seien "monatelange Gespräche vorangegangen, die letztendlich zu keiner zufriedenstellenden Lösung geführt" hätten, teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus mit. Die Angelegenheit werde nun intern geklärt, das Programm solle wieder im Fokus stehen.

Die interimistische Leitung übernehmen Aigelsreiters bisherige Stellvertreter Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi. Der nunmehrige Ex-Sportchef will seine Verabschiedung im ORF bekämpfen, wie er am Donnerstag der "Tiroler Tageszeitung" sagte.

Aigelsreiter: "Nicht immer reibungsfrei"

In einem vor wenigen Tagen publizierten Artikel der "Tiroler Tageszeitung" bestätigte Aigelsreiter, dass es in der Vergangenheit "nicht immer reibungsfrei in der Zusammenarbeit und der Kommunikation gelaufen" sei. Er leiste sich den "Luxus einer eigenen Meinung", so Aigelsreiter.

Sein Verhältnis zu Vorgesetzten, aber auch mancher ORF-Sportgröße wie Moderator Rainer Pariasek soll schwierig sein. Dass er Pariasek oder andere degradiert habe, stellte er jedoch in Abrede. Das sei "medial kolportierter Unsinn". Fest stehe, dass er auch anderen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben wolle, bei Großevents zu performen.

Auch trat Aigelsreiter in dem Interview angesichts kursierender Ablösegerüchte wohl gewissermaßen die Flucht nach vorne an und sagte, sich eine Kandidatur für die ORF-Generaldirektorenwahl 2026 vorstellen zu können.

Trost als Berater zurückgeholt

Schon die Bestellung von Aigelsreiter zum Sportchef hat bei Beobachtern für Stirnrunzeln gesorgt, hatte der gegenwärtig 61-Jährige in seiner Karriere doch wenig Berührungspunkte zum Sport. Vor einiger Zeit musste Ex-Sportchef Trost aus der Pension geholt werden, um als Berater etwa in Sachen Sportrechte zu agieren.

Sportübertragungen sind für den ORF traditionell Quotenbringer mit Zuseherzahlen auch jenseits der Millionengrenze. Der Sportrechtemarkt ist jedoch heiß umkämpft und teuer. Zuletzt ging der ORF wiederholt Kooperationen ein - etwa mit dem Privatsender Servus TV. Im kommenden Jahr stehen mit den Olympischen Winterspielen und der Fußball-Weltmeisterschaft zwei sportliche Großevents an.