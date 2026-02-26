NEWS

Österreichischer NFL-Export will zu Olympia

Der frühere NFL-Profi Sandro Platzgummer hofft auf eine Teilnahme bei den nächsten Olympischen Spielen.

Der frühere NFL-Legionär Sandro Platzgummer hat seine Karriere im Tackle-Football beendet, will aber mit Österreichs Nationalteam in der kontaktlosen Variante Flag Football zu den Olympischen Spielen 2028 nach Los Angeles.

"Es war keine leichte Entscheidung, einen so großen Teil meines Lebens hinter mir zu lassen", erklärte Platzgummer in einer Verbandsaussendung. Letztes Spiel des 27-jährigen Tirolers mit Vollkontakt war das gewonnene EM-Finale Ende Oktober gegen Finnland.

Erste Chance Mitte August

Platzgummer war 2020 über das International Player Pathway Program (IPPP) der NFL in den Trainingskader der New York Giants gekommen. Drei Jahre war der Runningback danach beim Traditionsteam engagiert, kam auch in mehreren Testspielen zum Zug. Für einen Einsatz in der regulären Saison reichte es allerdings nicht.

2028 soll es zurück in die USA gehen, dann ist Flag Football erstmals olympisch. Platzgummer will laut Verbandsangaben um einen Platz im AFBÖ-Nationalteam kämpfen, für das Mitte August bei der WM in Düsseldorf die erste Chance besteht, einen Olympia-Startplatz zu erobern.

