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Finale komplettiert! Diese Teams spielen um die Austrian Bowl

Der Gegner der Danube Dragons im Endspiel steht fest. Das Finale steigt am 25. Juli in der Südstadt.

Finale komplettiert! Diese Teams spielen um die Austrian Bowl Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Die Graz Giants sind ins Finale der Austrian Football League eingezogen.

Die Grazer gewinnen am Sonntag das Halbfinale bei den Black Panthers aus Prag klar 41:6 und wahren damit die Chance auf ihren ersten Titel seit 2008.

In der Austrian Bowl treffen die Giants am 25. Juli in Maria Enzersdorf auf die Danube Dragons.

Der Titelverteidiger aus Floridsdorf hatte sich im Semifinale am Samstag 35:17 gegen die Vienna Vikings durchgesetzt.

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