ÖHB-Team verpasst Überraschung gegen Deutschland

Österreich startet mit einer Niederlage in die Handball-EM 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen.

Am Donnerstagabend setzt es gegen Deutschland eine 27:30-Niederlage.

Österreich gerät zu Beginn schnell mit 1:4 in Rückstand. Einmal gelingt der Ausgleich zum 6:6, danach geben die Deutschen die Führung nicht mehr aus der Hand. Zur Pause liegt das ÖHB-Team mit 8:12 zurück.

Schlussoffensive bleibt unbelohnt

Im Finish werfen die Österreicher noch einmal alles nach vorne, nehmen auch Torhüter Constantin Möstl immer wieder vom Platz, um einen Angriffsspieler mehr auf dem Feld zu haben.

Bis auf zwei Tore kommt das ÖHB-Team phasenweise heran, der Anschlusstreffer will gegen die starke deutsche Defensive aber nicht mehr gelingen.

Am Samstag spielt Österreich das zweite Spiel in Gruppe A gegen Spanien, am Montag geht es gegen Serbien.