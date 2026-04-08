Erler/Miedler bei Masters in Monte-Carlo im Achtelfinale

Das österreichische Doppel Alexander Erler/Lukas Miedler steht beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo im Achtelfinale.

Das rot-weiß-rote Duo schlägt die Franzosen Sadio Doumbia/Fabien Reboul in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 und steigt in die nächste Runde auf, wo echte Topgegner warten.

Sie treffen auf das an Position zwei gesetzte, britische Duo Julian Cash/Lloyd Glasspool. Glasspool ist die Nummer vier der Welt im Doppel-Ranking, direkt dahinter liegt sein Landsmann Cash.

Alexander Erler traf erst bei den US Open im vergangenen Jahr - damals noch mit Doppelpartner Robert Galloway - auf das britische Top-Duo, welches wenige Wochen zuvor in Wimbledon triumphierte, und bezwang dieses.