Doumbia S / Reboul F D/R
Erler A / Miedler L E/M
Endstand
0:2
4:6 , 5:7
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Erler/Miedler bei Masters in Monte-Carlo im Achtelfinale

Österreichs Parade-Doppel, welches erst seit kurzem wieder gemeinsam auf der Tour unterwegs ist, zieht beim 1000er in Monaco in die nächste Runde ein.

Erler/Miedler bei Masters in Monte-Carlo im Achtelfinale Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Das österreichische Doppel Alexander Erler/Lukas Miedler steht beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo im Achtelfinale.

Das rot-weiß-rote Duo schlägt die Franzosen Sadio Doumbia/Fabien Reboul in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 und steigt in die nächste Runde auf, wo echte Topgegner warten.

Sie treffen auf das an Position zwei gesetzte, britische Duo Julian Cash/Lloyd Glasspool. Glasspool ist die Nummer vier der Welt im Doppel-Ranking, direkt dahinter liegt sein Landsmann Cash.

Alexander Erler traf erst bei den US Open im vergangenen Jahr - damals noch mit Doppelpartner Robert Galloway - auf das britische Top-Duo, welches wenige Wochen zuvor in Wimbledon triumphierte, und bezwang dieses.

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