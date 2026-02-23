Österreichs Golf-Asse bleiben ohne Top-Platzierungen

Mit Maximilian Steinlechner, Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz haben bei der Kenya Open in Nairobi gleich drei Österreicher den Sprung ins Wochenende geschafft.

Schade, dass das Trio bei dem mit 2,7 Mio. Dollar dotierten Event der DP World Tour in den Finalrunden nicht mehr zulegen konnte.

Steinlechner steigt in der Weltrangliste auf Platz 240

Der Tiroler Maximilian Steinlechner (66-66-69-68) belegte als bester des österreichischen Trios mit 14 Schlägen Rückstand auf den südafrikanischen Sieger Casey Jarvis (62-65-66-62) den 34. Endrang.

Der Innsbrucker hat damit in der Jahreswertung "Race to Dubai" angeschrieben und nahm aus dem Karen Country Club in Nairobi immerhin gut 15.700 Euro Preisgeld mit.

Im Offical World Golf Ranking rangiert Steinlechner als zweitbester Österreicher auf dem 240. Zwischenrang.

Der routinierte Burgenländer Bernd Wiesberger (67-67-69-67) musste sich einen Schlag hinter Steinlechner mit Platz 42 zufrieden geben. Lukas Nemecz (68-68-75-67), der als Reservist in das Turnier gerutscht ist, beendete das Event auf dem 66. Endrang.