Österreichs Golf-Asse bleiben ohne Top-Platzierungen

Straka verlor am "Moving Day" den Faden
Sepp Straka schließt das Signature-Event der PGA Tour in Pacific Palisades nahe Los Angeles mit einer Par-Runde ab.
Der Wiener notiert zum Abschluss des mit 20 Mio. Dollar dotierten "The Genesis Invitational" am Sonntag eine 71er-Runde. Nach der völlig missglückten 80 am Samstag schaut für den 32-Jährigen nur Rang 50 heraus.
Dass Österreichs Aushängeschild dafür noch 51.500 Dollar Preisgeld kassiert, wird ihn nur wenig trösten. In der aktuellen Weltrangliste rutscht Straka um einen Rang auf den 13. Platz zurück.
In der PGA-Tour-Jahreswertung "FedExCup" fällt der zweifache Familienvater vom 9. auf den 17. Rang zurück.
Bridgeman kassiert für Debütsieg 4 Mille
Über seinen ersten Tour-Erfolg darf Jacob Bridgeman (66-64-64-72) jubeln.
Der US-Amerikaner glänzt drei Tage lang mit großartigen Schlägen und rettet am Finaltag den Triumph mit einem Schlag Vorsprung auf Titelverteidiger Rory McIlroy (NIR/-17) und Kurt Kitayama (USA) ins Clubhaus.
Für seinen beeindruckenden Debütsieg kassiert der 26-Jährige 4 Mio. US-Dollar Preisgeld, er verbessert sich damit in der Weltrangliste vom 52. auf den 20. Rang.