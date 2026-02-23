NEWS

Österreichs Golf-Asse bleiben ohne Top-Platzierungen

Sepp Straka stürzt im Riviera Country Club von Pacific Palisades in den Finalrunden ab. Steinlechner, Wiesberger und Nemecz verpassen in Kenia Top-30-Platzierungen.

Österreichs Golf-Asse bleiben ohne Top-Platzierungen Foto: © GETTY
Mit Maximilian Steinlechner, Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz haben bei der Kenya Open in Nairobi gleich drei Österreicher den Sprung ins Wochenende geschafft.

Schade, dass das Trio bei dem mit 2,7 Mio. Dollar dotierten Event der DP World Tour in den Finalrunden nicht mehr zulegen konnte.

Steinlechner steigt in der Weltrangliste auf Platz 240

Der Tiroler Maximilian Steinlechner (66-66-69-68) belegte als bester des österreichischen Trios mit 14 Schlägen Rückstand auf den südafrikanischen Sieger Casey Jarvis (62-65-66-62) den 34. Endrang.

Der Innsbrucker hat damit in der Jahreswertung "Race to Dubai" angeschrieben und nahm aus dem Karen Country Club in Nairobi immerhin gut 15.700 Euro Preisgeld mit.

Im Offical World Golf Ranking rangiert Steinlechner als zweitbester Österreicher auf dem 240. Zwischenrang.

Der routinierte Burgenländer Bernd Wiesberger (67-67-69-67) musste sich einen Schlag hinter Steinlechner mit Platz 42 zufrieden geben. Lukas Nemecz (68-68-75-67), der als Reservist in das Turnier gerutscht ist, beendete das Event auf dem 66. Endrang.

Mit Kevin Costner konnte Sepp Straka noch lachen
Foto: ©GETTY

Straka verlor am "Moving Day" den Faden

Sepp Straka schließt das Signature-Event der PGA Tour in Pacific Palisades nahe Los Angeles mit einer Par-Runde ab.

Der Wiener notiert zum Abschluss des mit 20 Mio. Dollar dotierten "The Genesis Invitational" am Sonntag eine 71er-Runde. Nach der völlig missglückten 80 am Samstag schaut für den 32-Jährigen nur Rang 50 heraus.

Dass Österreichs Aushängeschild dafür noch 51.500 Dollar Preisgeld kassiert, wird ihn nur wenig trösten. In der aktuellen Weltrangliste rutscht Straka um einen Rang auf den 13. Platz zurück.

In der PGA-Tour-Jahreswertung "FedExCup" fällt der zweifache Familienvater vom 9. auf den 17. Rang zurück.

Bridgeman kassiert für Debütsieg 4 Mille

Über seinen ersten Tour-Erfolg darf Jacob Bridgeman (66-64-64-72) jubeln.

Der US-Amerikaner glänzt drei Tage lang mit großartigen Schlägen und rettet am Finaltag den Triumph mit einem Schlag Vorsprung auf Titelverteidiger Rory McIlroy (NIR/-17) und Kurt Kitayama (USA) ins Clubhaus.

Für seinen beeindruckenden Debütsieg kassiert der 26-Jährige 4 Mio. US-Dollar Preisgeld, er verbessert sich damit in der Weltrangliste vom 52. auf den 20. Rang.

