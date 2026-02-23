NEWS

Comeback von Serena Williams? Die Anzeichen verdichten sich

Die amerikanische Tennis-Queen ließ sich ins Anti-Doping-Testpool aufnehmen und trainiert laut Ex-Coach Macci voll.

Comeback von Serena Williams? Die Anzeichen verdichten sich Foto: © GETTY

Die Anzeichen für ein Comeback von Tennis-Legende Serena Williams verdichten sich.

Die mittlerweile 44-jährige US-Amerikanerin ließ sich schon im Vorjahr wieder in den Anti-Doping-Testpool aufnehmen. Seit Sonntag gilt sie offiziell nicht mehr als zurückgetretene Spielerin.

Nun ist auch ihr früherer Coach Rick Macci sicher, dass die 23-fache Major-Siegerin für ein Comeback trainiert. Williams selbst reagierte zuletzt sehr ausweichend auf die Gerüchte.

In der NBC-Sendung "Today Show" im Vormonat wirkte sie auf die Frage verunsichert und geriet für ihre Verhältnisse fast ins Stottern. Macci, der Serena und Schwester Venus Anfang der 1990er-Jahre trainiert hatte, ist sich sicher, dass Williams zurückkehren will.

Ex-Trainer: "Habe keinen Zweifel an ihrem Comeback"

"Sie trainiert mit vielen Sparringspartnern - Männern", sagte er in einem Interview mit der Sportzeitung L'Equipe. "Sie hat auch schon mit Alycia Parks, einer guten Freundin von ihr aus Südflorida, gespielt. Deshalb habe ich keinen Zweifel an ihrem Comeback."

Zunächst habe er gedacht, sie wolle vielleicht mit Venus Doppel spielen. "Aber wir reden hier nicht nur über Doppel. Sie gibt alles. Wenn sie nicht glauben würde, dass sie mit den Besten mithalten könnte und auch Matches gewinnen kann, würde sie es nicht tun."

Williams hat ihren bis dato letzten Grand-Slam-Einzeltitel 2017 gewonnen und ist seit den US Open 2022 nicht mehr angetreten.

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#12 - Venus Williams (7 Titel)
#12 - Justine Henin (7 Titel)

Slideshow starten

17 Bilder

