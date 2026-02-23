NEWS

Advocaat tritt als Curacao-Teamchef vor WM-Start zurück

Der 78-Jährige kann die Aufgabe wegen einer Erkrankung innerhalb seines engsten Familienkreises nicht wahrnehmen. Seine Nachfolge tritt nun ein Ex-Schalke-Trainer an.

Dick Advocaat tritt als Teamchef von Fußball-WM-Starter Curacao zurück.

Laut niederländischen Medienberichten vom Montag entschied sich der Niederländer wegen einer Erkrankung seiner Tochter zu diesem Schritt. Advocaat führte den 150.000-Einwohner-Staat sensationell zur erstmaligen WM-Teilnahme.

Der 78-Jährige wäre beim Turnier in Nordamerika, wo es in der Gruppenphase unter anderem gegen Deutschland geht, zum ältesten Nationalcoach der WM-Geschichte avanciert.

"Ich habe immer gesagt, dass die Familie über dem Fußball steht", erklärte Advocaat. "Aber das ändert nichts daran, dass ich Curacao, die Menschen dort und alle meine Kollegen vermissen werde." Advocaats Nachfolge tritt sein Landsmann Fred Rutten an.

