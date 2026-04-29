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Zwei ehemalige Podestfahrer sagen für Giro d'Italia ab

Österreichs Hoffnungen liegen auf Felix Gall.

Zwei ehemalige Podestfahrer sagen für Giro d'Italia ab Foto: © GETTY
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Topfavorit Jonas Vingegaard (Visma) hat beim Giro d'Italia vom 8. bis 31. Mai einige Hauptkonkurrenten weniger.

Denn sowohl der Portugiese Joao Almeida (UAE) als auch der Spanier Mikel Landa (Soudal) haben für die diesjährige Auflage abgesagt.

Almeida war 2023, Landa das Jahr davor, Gesamtdritter bei der ersten Grand Tour des Jahres.

Virusinfektion macht Almeida zu schaffen

Bei Almeida waren nach einer Virusinfektion Komplikationen aufgetreten. Die Krankheit habe in den vergangenen Monaten seine Vorbereitungen zu sehr beeinträchtigt. "Das ist sehr schade, weil ich das Rennen so sehr liebe", erklärte der 27-Jährige auf Instagram.

Der 36-jährige Landa, der auch 2015 schon einmal Giro-Gesamtdritter gewesen war, muss wegen einer Beckenfraktur auf ein Antreten verzichten.

Aus österreichischer Sicht liegen dieses Jahr die Hoffnungen auf Felix Gall, der im Team Decathlon erstmals mit Helfer Gregor Mühlberger bei einer der großen Rundfahrten zusammenarbeiten wird.

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