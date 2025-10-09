Lombardai-Rundfahrt ohne Team Israel-Premier Tech

Das Radsportteam Israel-Premier Tech geht am Samstag nicht an den Start der Lombardei-Rundfahrt, wie die Organisatoren bekannt geben.

Das Team war zuletzt immer wieder Ziel von pro-palästinensischen Demonstranten. "Die Entscheidung wurde einvernehmlich getroffen", erklärte ein Vertreter der Organisatoren. Die Abwesenheit des Teams beim letzten großen Radrennen der Saison ist die jüngste Entwicklung einer Bewegung, die den Rückzug des Teams aus dem Profisport fordert.

Israel-Premier Tech, das seinen Namen ab 2026 ändern und alle Hinweise auf Israel entfernen will, steht im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen in der Kritik.

Proteste bei der Vuelta

Die Proteste erreichten während der jüngsten Vuelta ein bisher unbekanntes Ausmaß.

Vier Etappen der Spanien-Rundfahrt, darunter die letzte am 14. September in Madrid, mussten aufgrund von pro-palästinensischen Demonstrationen verkürzt werden und konnten nicht gewertet werden.

Die Protestierenden forderten den Rückzug des Teams, das sich unter anderem im Besitz des israelisch-kanadischen Milliardärs Sylvan Adams befindet.

