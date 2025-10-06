Landsmann wird Teamkollege von Felix Gall bei Decathlon

Österreichs Rad-Profi Gregor Mühlberger wird künftig als Helfer für Felix Gall bei Decathlon fungieren. Dies gab der französische Teamstall am Montag bekannt.

Nach fünf Jahren beim spanischen Movistar-Team wird der 31-jährige Niederösterreicher als Helfer für die Klassementfahrer Gall und auch Paul Seixas fungieren. "Ich bin überglücklich, einem der besten Teams der Welt beizutreten", verlautete Mühlberger in einer Aussendung seines neuen Teams.

"Ich glaube an das, worauf dieses Team hinarbeitet, und an das hohe Maß an Professionalität in seinen täglichen Abläufen, was mich noch mehr motiviert, mich auf neue Ebenen zu pushen", meinte das Rad-Ass weiter. Er könne es kaum erwarten, seine Fähigkeiten als verlässlicher Helfer unter Beweis zu stellen. "Besonders in großen Bergetappen" möchte er die Klassementfahrer Paul Seixas und Gall unterstützen.

Ex-Profi Sébastien Joly, einer der Sportdirektoren von Decathlon, lobte die Verpflichtung als "wertvolle Verstärkung". "Er ist ein starker Kletterer und fähig, unsere Leader in den schwersten Bergetappen, besonders Felix Gall, zu unterstützen."

Die Sportler des Jahres der letzten 30 Jahre