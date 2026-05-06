Wann nervt eine große Rad-Tour, Felix Gall?

Im Alter von 28 Jahren soll 2026 der erste Podestplatz bei einer der großen Radrundfahrten gelingen.

Den Auftakt macht im Mai (9.-31.) traditionell der Giro d'Italia. Die im Juli stattfindende Tour de France lässt Felix Gall dieses Jahr aus. Neben der Italienrundfahrt will er bei der Vuelta a España antreten, die von 22. August bis 13. September stattfindet.

Vergangenes Jahr schaffte Gall mit Rang fünf in Frankreich und Platz acht bei der Vuelta schon Außergewöhnliches. Die Siege holten sich mit dem Slowenen Tadej Pogačar und dem Dänen Jonas Vingegaard genau die Sportler, die in den letzten Jahren dominierten.

Beim Österreicher hat sich zuletzt einiges getan. Im Herbst zog er mit seiner US-Freundin Maya nach Salzburg. Die klassische Musikerin hatte ihn vor Jahren im Fernsehen gesehen und ihm eine Direktnachricht geschickt. Sie kam nach Europa, er zog für sie von Lienz nach Salzburg. Dort ist auch sein Freund und neuer Teamkollege bei Decathlon CMA CGM, Gregor Mühlberger, zuhause.

Im Interview mit LAOLA1 blickt Gall kurz vor der ersten großen Tour in Italien (Topplatzierung: 50. Platz beim Grand-Tour-Debüt 2022) auf die letzten beiden Jahre zurück, erklärt, was seine Ziele für 2027 und 2028 sind, und verrät auch, wann so eine Dreiwochen-Tour richtig zu nerven beginnt.

Galls Abschneiden bei den großen Rundfahrten: