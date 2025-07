Gall bei zweiter Etappe der Tour de France im Spitzenfeld

Felix Gall beendet die schwere zweite Etappe der Tour de France auf einer starken Platzierung. Der Niederländer Mathieu van der Poel triumphiert vor Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard

Österreichs Klassementfahrer kommt nach 209,1 km von Lauwin-Planque nach Boulogne-sur-Mer mit der 26-köpfigen Spitzengruppe und allen Favoriten ins Ziel.

Nach zwei kurzen, steilen Anstiegen innerhalb der letzten zehn Kilometer ist der Osttiroler im Finish in guter Position. Im Ziel kommt der Decathlon-Kapitän als 21. an. In der Gesamtwertung liegt der 27-Jährige nun mit 49 Sekunden Rückstand auf dem 19. Rang.

Van der Poel holt sich gelbes Trikot nach schwierigem Finale

Ex- Weltmeister van der Poel ringt im Zielsprint der zweiten und längsten Etappe der 112. Auflage der Frankreich -Rundfahrt Tour-Titelverteidiger Pogacar nieder und holt sich damit das gelbe Trikot.

Van der Poel führt nun vor den Tour-Favoriten Pogacar und Vingegaard. Als Spitzenreiter löst der Niederländer seinen am Vortag siegreichen Alpecin-Mannschaftskollegen Jasper Philipsen ab. "Es ist ein Traum für uns als Team. Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus", meint Van der Poel. "Es war superschwierig. Das Finale war schwieriger, als ich gedacht hatte", gab der Sieger der zweiten Etappe zu Protokoll. Mühlberger und Haller verpassen Spitzenfeld Die restlichen Österreicher erleben das nicht mehr im Spitzenfeld. Gregor Mühlberger unterstützt seinen in der Gesamtwertung nun sechstplatzierten Movistar-Kapitän Enric Mas. Als Tages-66. verliert er 2:58 Minuten. Marco Haller kommt mit fast elf Minuten Rückstand ins Ziel. Am Montag dürften wieder die Sprinter im Fokus stehen, wenn es über 178 großteils flache Kilometer von Valenciennes nach Dunkerque geht. Favorit auf seinen insgesamt elften Tour-Tagessieg ist dabei Belgiens Sprintstar Philipsen.