Tour de France findet 2026 wohl ohne Gall statt

Der im Juli bei der Tour de France fünftplatzierte Felix Gall wird 2026 beim wichtigsten Radrennen nicht an den Start gehen.

Der Tour-Etappensieger von 2023 ist in seinem Decathlon-Rennstall stattdessen für den Giro d'Italia und die Vuelta a Espana vorgesehen, wie der Osttiroler laut Medienberichten bestätigte. Bei der Tour setzt sein durch neue Sponsoren finanziell aufgerüstetes Team voraussichtlich auf Youngster Paul Seixas und den neu geholten Sprinter Olav Kooij.

Gall gab an, dass er nach drei Tour-Teilnahmen kommende Saison andere Ziele verfolge und beim Giro bzw. insbesondere bei der Vuelta aufs das Podium kommen möchte. 2027 wolle er aber zur Frankreich-Rundfahrt zurückkehren, so Gall.

Zweite Teilnahme an Giro d'Italia

Heuer hatte der Bergspezialist nach der Tour im Spätsommer auch noch die spanische Grand Tour bestritten und war Achter geworden. Die im Mai stattfindende Italien-Rundfahrt ist er vor seinem internationalen Durchbruch 2022 bereits einmal gefahren.

Diesmal soll Gall beim Giro unter anderem von Gregor Mühlberger unterstützt werden. Der Routinier ist neu im Kader des französischen Teams, das fortan unter dem Namen "Decathlon CMA CGM" antritt.

Der deutsch-österreichische Red-Bull-Bora-Rennstall wird bei der Tour 2026 mit der Doppelspitze Florian Lipowitz und Neuzugang Remco Evenepoel antreten. Jai Hindley und Giulio Pellizzari sind die Kapitäne beim Giro, Altstar Primoz Roglic wird sich die Vuelta vornehmen.