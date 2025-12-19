Ramsau-Massenstart: Gruber springt knapp am Stockerl vorbei

Ida Marie Hagen hat zum Auftakt des Ramsau-Weltcups der Nordischen Kombination am Freitag ihren zweiten Saisonerfolg bejubelt.

Die nach dem Langlauf souverän in Führung liegende Norwegerin sicherte sich mit einem Sprung auf 90,0 m vor der US-Amerikanerin Alexa Brabec und Minja Korhonen aus Finnland den Sieg im Massenstart.

Langlauf "brutal zäh"

Katharina Gruber verbesserte sich mit einem Satz auf 93 m als Zwölfte nach dem Langlauf noch auf Rang vier.

Lediglich 2,5 Punkte fehlten der Trondheim-Siegerin auf ihr zweites Weltcup-Podest. Jenes verhinderte diesmal ein "brutal zähes" Langlaufrennen.

Lisa Hirner konnte sich im Springen von der Normalschanze nicht mehr verbessern und belegte Rang acht. Mit Claudia Purker (14.) und Annalena Slamik (24.) konnten zwei weitere ÖSV-Athletinnen Weltcuppunkte sammeln.

19. Weltcupsieg für Hagen

Hagen tütete mit einem Vorsprung von 7,7 Punkten ihren 19. Weltcupsieg ein. Sie baut damit ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Für Titelverteidigerin Nathalie Armbruster (GER) reichte es nach einem Einbruch im Langlauf diesmal nur zu Rang zwölf.

Der Weltcup in der Nordischen Kombination Anfang Jänner in Schonach jeweils für Männer und Frauen mit einem Einzel-Wettkampf und einem Teamsprint ist am Freitag wegen schlechter Schneelage und erwarteter warmer Temperaturen abgesagt worden.

Nach dem laufenden Ramsau-Weltcup geht die Saison der Kombinierer damit am zweiten Jänner-Wochenende in Otepää in Estland weiter.