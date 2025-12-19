ÖSV-Triumph in Ramsau: Rettenegger gewinnt, Bruder wird Dritter

Thomas Rettenegger feiert am Freitag in der Ramsau seinen zweiten Weltcupsieg!

Der Salzburger springt nach Platz 16 im Langlauf mit einem Satz auf 96 m noch aufs oberste Podest im Massenstartbewerb. Auf Rang drei landet sein Bruder Stefan, Gesamtleader Johannes Lamparter wird Vierter. Einen rot-weiß-roten Dreifachsieg verhindert nur der Norweger Luraas Jens Oftebro.

Alle Bewerbe gewonnen

Für die ÖSV-Kombinierer war es der fünfte Sieg im fünften Saisonbewerb. "Wir pushen uns gegenseitig. Es ist aktuell ein einziges Hochgefühl", erklärt Thomas Rettenegger den rot-weiß-roten Erfolgslauf.

Er selbst habe nach dem Springen nicht mehr ganz an den Erfolg geglaubt. "Ich habe dann einen richtig guten Sprung erwischt. Natürlich hoffst du dann auf den Sieg. Ich habe geschwitzt bis zum Ende. Dann war die Freude natürlich groß", sagt der nun zweifache Saisonsieger im ORF-Interview.

Rettenegger-Brüder gemeinsam am Podest

Bei Stefan Rettenegger ist die Erleichterung nach dem verkorksten Saisonstart groß. "Es lief bisher nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist ein wahnsinnig cooler Tag, auch weil ich gemeinsam mit Thomas am Podium stehe."

Johannes Lamparter ortet einen "tadellosen Job" auf der Schanze, nachdem er auf der Loipe vom Pech verfolgt war. Ein Sturz inklusive Stockbruch wirft den Tiroler zwischenzeitlich weit zurück.

Mit Martin Fritz als Achter schafft es ein weiterer Österreicher in die Top Ten. Franz-Josef Rehrl beendet den ersten von zwei Heimwettkämpfen auf Rang 14. Lukas Greiderer wird 17., Fabio Obermeyr beendet das Rennen auf Platz 23.