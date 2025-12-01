NEWS

Giro d'Italia 2026: Start- und Zielort stehen fest

Die Radsportler starten vom Balkan aus, ehe sie die Ziellinie in der italienischen Hauptstadt überqueren.

Der Start und das Ziel des Giro d'Italia im kommenden Jahr stehen fest.

Mit dem erstmaligen Start in Bulgarien und dem traditionellen Finale in Rom wird der 109. Giro d'Italia vom 8. bis 31. Mai 2026 ausgetragen. Insgesamt 3.459 Kilometer und 49.150 Höhenmeter warten bei der zweitgrößten Rundfahrt der Welt auf die Radprofis.

Insgesamt drei Tage macht die Rundfahrt in Bulgarien Station. Los geht es an der Schwarzmeerküste mit der Etappe von Nessebar nach Burgas. Am dritten Tag wird auch die Hauptstadt Sofia angesteuert.

Die Entscheidung dürfte in der letzten Woche auf den schweren Etappen in den Dolomiten fallen. Dabei ist auf der Königsetappe am drittletzten Tag von Feltre nach Alleghe auch der 2.233 Meter hohe Passo Giau zu bewältigen.

Zuvor kommt es auf der zehnten Etappe zum einzigen Zeitfahren über 40,2 Kilometer in der Toskana.

