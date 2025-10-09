Suche
    Radprofi Konrad verlängert bei Lidl-Trek

    Der 33-jährige Niederösterreicher fährt damit bis mindestens 2027 beim World-Tour-Rennstall Lidl-Trek.

    Radprofi Konrad verlängert bei Lidl-Trek Foto: © GEPA
    Radprofi Patrick Konrad hat seinen auslaufenden Vertrag beim World-Tour-Rennstall Lidl-Trek um zwei Jahre bis Ende 2027 verlängert. Das teilte das in den USA lizenzierte Team am Donnerstag mit.

    Der 33-jährige Niederösterreicher fährt seit dem Vorjahr für die Mannschaft um Ex-Weltmeister Mads Pedersen und Giulio Ciccone, die 2026 Verstärkung durch Juan Ayuso erhält.

    Seine größten Erfolge feierte Konrad mit einem Etappensieg bei der Tour de France (2021) sowie Gesamtrang sieben (2018) und acht (2020) beim Giro d'Italia jeweils noch im Bora-Dress gefeiert.

