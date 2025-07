Mit Monika Mitterwallner ist bei der Tour de France Femmes Ende Juli auch eine Österreicherin am Start.

Die 23-jährige Tirolerin, die für das Team "Human Powered Health" an den Start geht, ist nach ihrem Debüt bei der Vuelta auch bei der Rundfahrt in Frankreich erstmals dabei.

Start der Tour de France Femmes ist am 26. Juli, also am Tag der vorletzten Etappe der Männer. Die Tour der Frauen beginnt im westfranzösischen Vannes nahe der Schweizer Grenze. Die vierte Ausgabe der Tour de France Femmes führt von der Bretagne in südöstlicher Richtung durch das Zentralmassiv in die Alpen, wo die von acht auf neun Etappen verlängerte Rundfahrt am 3. August in Chatel endet.

"Das Level ist extrem hoch"

"Das mit den Erwartungen ist relativ schwer zu beantworten. Das Level in der WorldTour ist extrem hoch und die Belastungen sind ganz andere als im MTB-Weltcup. Dort gibt man von Beginn an Gas, bei Straßenrennen muss man im Feld viel konzentrierter fahren und es geht meist im Finale richtig zur Sache. Ich freue mich voll auf meine erste Tour de France und vielleicht erwische ich mal eine Fluchtgruppe", sagt die 23-jährige Tiroler.

"Die ersten fünf Etappen sind für Sprinter, danach geht es in die Berge: "Da will ich mir eine Etappe raussuchen, wo ich richtig gut abliefere. Vor allem die achte Etappe mit einem 20 Kilometer langen Anstieg habe ich mir rot angestrichen. Die TDF ist heuer meine vierte Rundfahrt und ich weiß mittlerweile, dass hier alles zusammenpassen muss und man braucht auch die nötige Portion Glück. Aber ich gehe mit einem offenen Herzen in meine erste Tour", so Mitterwallner weiter.

