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Pogacar gewinnt auch zweite Romandie-Etappe

Bis Sonntag stehen in der Westschweiz noch drei Bergetappen am Programm. Aktuell führt Pogacar 17 Sekunden vor seinem deutschen Konkurrenten.

Pogacar gewinnt auch zweite Romandie-Etappe Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat auch die zweite Etappe der Tour de Romandie für sich entschieden.

Der slowenische Weltmeister feierte an seinem achten Renntag der Saison den sechsten Erfolg. Bei seinem insgesamt 114. Sieg setzte sich der UAE-Kapitän am Donnerstag nach 173 km von Rue nach Vucherens im Sprint einer 30-köpfigen Spitzengruppe vor Dorian Godon (Ineos) und Finn Fisher-Black (Red Bull) durch.

Der Tiroler Astana-Profi Marco Schrettl kam zeitgleich auf Platz 22.

Im Gesamtklassement führt Pogacar 17 Sekunden vor dem Deutschen Florian Lipowitz (Red Bull). Bis Sonntag folgen in der Westschweiz noch drei Bergetappen.

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