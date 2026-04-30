SMS Wörgl holt sich erstmals Volleyball-Schülerinnenliga-Titel

Die SMS Wörgl sichert sich beim 47. Bundesfinale der Sparkasse-Schülerinnenliga im BG Porcia Spittal an der Drau erstmals den Titel!

Die Tirolerinnen gewinnen am Donnerstag mit 25:17, 26:24 und somit in zwei Sätzen gegen die MS Lauriacum Enns. Es war bereits der fünfte Triumph für das Bundesland Tirol.

Die Gewinnerinnen können sich bereits früh im Spiel absetzen, müssen dann aber einige Punkte abgeben. Die Oberösterreicherinnen kämpfen sich bis auf drei Punkte zurück, müssen sich aber schlussendlich 25:17 geschlagen geben.

Auch der zweite Satz gestaltet sich bis zur Hälfte spannend, dann übernehmen jedoch erneut die Tirolerinnen die Kontrolle. Die Gegnerinnen holen erneut auf und schaffen noch den Ausgleich, mit dem dritten Matchball der Wörglerinnen ist die Entscheidung gefallen. Sie entscheiden den finalen Satz mit 26:24 für sich.

Es war die zweite Teilnahme der diesjährigen Siegerinnen am Bundesfinale. 2017 holten sie den achten Platz. Für die Oberösterreicherinnen war es das erste Mal.

Rekordsieger unterliegt im kleinen Finale

Der dritte Platz geht an das BG Hollabrunn, das sich mit 25:12, 25:20 gegen die SMS Eisenerz durchsetzt und somit den Rekord-Bundessieger auf Rang vier verweist.

Die Niederösterreicherinnen starten im ersten Satz nach Plan und können diesen deutlich für sich entscheiden (25:12), im zweiten wird es jedoch noch einmal spannend. Nach einer Führung der SMS Eisenerz bis zur Satzmitte geht die Bronzemedaille aber schlussendlich an den erstmaligen Teilnehmer (25:20).

Die nächstjährige 48. Ausgabe findet vom 12. bis 16. April 2027 in Tirol statt.