Hauchdünner Pogacar-Sieg im Zeitfahren der Tour de Suisse

Radstar Tadej Pogacar hat am Samstag mit dem Erfolg im Einzelzeitfahren seinen zweiten Tagessieg bei der laufenden Tour de Suisse eingefahren.

Der Slowene (Team Emirates) wies nach 23,7 km von und nach Aarburg bzw. 26:37 Min. 31/100 Vorsprung auf den niederländischen Alpecin-Profi Mathieu van der Poel auf.

Stark war auch Felix Großschartner als Sechster. Pogacars Vorsprung auf den ecuadorianischen Verfolger Richard Carapaz beträgt vor der Schlussetappe am Sonntag 4:22 Min.

Letzte Etappe steht an

Großschartner belegte mit rund 27 Sek. Rückstand auf seinen siegreichen Teamkollegen Platz sechs, gesamt liegt der Oberösterreicher 7:49 Min. hinter Pogacar auf Position 17.

Die fünfte und letzte Etappe mit Start und Ziel im Bergdorf Villars-sur-Ollon umfasst mehr als 4.000 Höhenmeter bzw. einen dreimal zu fahrenden 50 km langen Rundkurs mit einem Anstieg zum Col de la Croix.