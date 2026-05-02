Torhüter-Ikone tritt nach WM 2026 zurück

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird der letzte Auftritt von Guillermo Ochoa auf der Fußball-Bühne werden.

Wie mexikanische Medien und auch Transfer-Guru Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wird der 40-jährige Torhüter nach der WM seine Karriere beenden.

Dass sich Ochoa im mexikanischen WM-Kader wiederfinden wird, gilt als so gut wie beschlossen.

Somit wird der Keeper, der sich speziell bei der WM 2014 mit starken Leistungen - unter anderem gegen Gastgeber Brasilien - ins Rampenlicht spielte, seine sechste WM bestreiten.

Über 150 Länderspiele

Sein Debüt im Nationalteam gab Ochoa im Jahr 2005. Seither bestritt er 152 Länderspiele für Mexiko.

Aktuell steht der 40-Jährige in Zypern bei AEL Limassol unter Vertrag.

Zudem stand er in seiner Karriere für CF America, AC Ajaccio, FC Malaga, FC Granada, Standard Lüttich, US Salernitana und Avs FS zwischen den Pfosten.