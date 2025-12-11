Proteinreiche Rezeptideen für die Weihnachtszeit

Wir lieben Bananenbrot und diese Version ist ein echtes Upgrade in deiner Weihnachtsküche: ganz ohne Mehl, dafür mit cremiger, reifer Banane und MaxWhey in den beiden Geschmacksrichtungen Vanilla oder Choco – individuell nach deinem Geschmack einsetzbar. Das Ergebnis? Super saftig, eiweißreich und herrlich aromatisch.

Schwierigkeitsgrad: einfach

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten

Fertig für den Genuss in etwa 70 Minuten

Zutaten

2-3 gestrichene Esslöffel MaxWhey Protein (z. B. Vanilla oder Choco)

2 EL Bio-Kokosmehl

1 sehr reife Banane (ca. 100 g)

3 EL ungesüßte Mandelmilch (46 ml)

ca. 50 g Eierersatzpulver oder Eiklarpulver

1/2 TL Zimt

1/2 TL Backpulver

1/2 TL frische Vanille

1 EL Schokochips (15 g)

Zubereitung

Die Banane schälen und mit einer Gabel fein zerdrücken. Alle Zutaten außer die Schokochips hinzugeben und gründlich zu einem cremigen Teig verrühren. Die Schokochips vorsichtig unterheben. Den Teig in eine kleine Kastenform geben (Form vorher einfetten oder eine Silkonform verwenden, damit der Teig nicht kleben bleibt.) Bei 175 Grad Celsius Ober-/Unterhitze für ca. 45–50 Minuten backen Kurz etwas abkühlen lassen, aus der Form lösen – und am besten noch leicht warm genießen.

Tipp: Variiere von Mal zu Mal gerne zwischen MaxWhey Vanilla und MaxWhey Choco – so bekommt dein Bananenbrot mal eine feine Vanillenote, mal ein schokoladigeres Aroma und schmeckt bei jeder Zubereitung ein bisschen anders.

