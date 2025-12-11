Sponsored Content

Proteinreiche Rezeptideen für die Weihnachtszeit

Proteinreiche Power für die Adventszeit: Entdecke, wie MaxiNutrition deine Weihnachtsküche mit extra Energie, vollem Geschmack und gutem Gewissen auf ein neues Level hebt.

Proteinreiche Rezeptideen für die Weihnachtszeit Foto: © Pexels/ Frank Schrader
Textquelle: © LAOLA1
Zwischen Weihnachtsstress, Geschenke-Marathon und Year-End-Countdown braucht es vor allem eines: Energie, die hält – ohne dass der Genuss auf der Strecke bleibt. Functional Food wie beispielsweise MaxWhey von MaxiNutrition zeigt, wie easy sich hochwertiges Eiweiß in köstliche vorweihnachtliche Rezeptideen integrieren lässt: voller Geschmack, extra Protein und ganz ohne schlechtes Gewissen.

Hier kommen drei Rezeptideen für deinen aktiven Lebensstil:

High Protein Bananenbrot – ohne Mehl, mit MaxiNutrition Whey

© Pexels / Taryn Elliott

Wir lieben Bananenbrot und diese Version ist ein echtes Upgrade in deiner Weihnachtsküche: ganz ohne Mehl, dafür mit cremiger, reifer Banane und MaxWhey in den beiden Geschmacksrichtungen Vanilla oder Choco – individuell nach deinem Geschmack einsetzbar. Das Ergebnis? Super saftig, eiweißreich und herrlich aromatisch.

Schwierigkeitsgrad: einfach

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten

Fertig für den Genuss in etwa 70 Minuten

Zutaten

  • 2-3 gestrichene Esslöffel MaxWhey Protein (z. B. Vanilla oder Choco)

  • 2 EL Bio-Kokosmehl

  • 1 sehr reife Banane (ca. 100 g)

  • 3 EL ungesüßte Mandelmilch (46 ml)

  • ca. 50 g Eierersatzpulver oder Eiklarpulver

  • 1/2 TL Zimt

  • 1/2 TL Backpulver

  • 1/2 TL frische Vanille

  • 1 EL Schokochips (15 g)

Zubereitung

  1. Die Banane schälen und mit einer Gabel fein zerdrücken.

  2. Alle Zutaten außer die Schokochips hinzugeben und gründlich zu einem cremigen Teig verrühren.

  3. Die Schokochips vorsichtig unterheben.

  4. Den Teig in eine kleine Kastenform geben (Form vorher einfetten oder eine Silkonform verwenden, damit der Teig nicht kleben bleibt.)

  5. Bei 175 Grad Celsius Ober-/Unterhitze für ca. 45–50 Minuten backen

  6. Kurz etwas abkühlen lassen, aus der Form lösen – und am besten noch leicht warm genießen.

Tipp: Variiere von Mal zu Mal gerne zwischen MaxWhey Vanilla und MaxWhey Choco – so bekommt dein Bananenbrot mal eine feine Vanillenote, mal ein schokoladigeres Aroma und schmeckt bei jeder Zubereitung ein bisschen anders.

Protein Mousse au Chocolat – cremig, zart und proteinreich

Das perfekte Dessert für Festtage – jetzt mit der Extra-Portion Protein! Diese Protein Mousse au Chocolat ist nicht nur himmlisch schokoladig, sondern liefert auch eine Extraportion Power durch das MaxiNutrition MaxWhey in der Geschmacksrichtung Choco.

© MaxiNutrition

Nährwerte pro Portion:

323 kcal | 15 g Kohlenhydrate | 35 g Protein | 12 g Fett

Zubereitungszeit: 10 Minuten + 60 Minuten Kühlzeit

Zutaten

  • 250 g Magertopfen

  • 100 g Frischkäse

  • 20 g MaxiNutrition MaxWhey Chocolate

  • 20 g Backkakao

  • 3 Eiklar

Toppings:

  • 2 TL Schokostreusel

  • 12 Himbeeren

Zubereitung

  1. Topfen, Frischkäse, MaxWhey Chocolate und Backkakao zu einer glatten, cremigen Masse verrühren.

  2. Das Eiklar steif schlagen und vorsichtig unterheben.

  3. Je nach Geschmack süßen.

  4. In zwei Dessertgläser füllen und mindestens 60 Minuten kaltstellen.

  5. Mit Himbeeren und Schokostreuseln toppen –gut gekühlt genießen!

Tipp: Für noch mehr Proteinpower kannst du das Dessert mit einem Löffel MaxiNutrition Creamy Core Protein Bar-Stückchen toppen.

Protein-Vanillekipferl – proteinreich & extra zart

© Pexels/ Frank Schrader

Vanillekipferl gehen einfach immer – erst recht, wenn sie nicht nur himmlisch duften, sondern auch richtig gut zu deinem Lifestyle passen. Diese selbstgemachten Protein-Vanillekipferl sind eiweißreich und eignen sich perfekt für die Winterzeit. Mit MaxWhey Vanille werden sie herrlich mürbe und bekommen das typische, fein-aromatische Vanillekipferl-Aroma.

Schwierigkeitsgrad: einfach

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + 12–15 Minuten Backzeit

Zutaten

  • 100 g gemahlene Mandeln

  • 1 TL Backpulver

  • 180 g Dinkelmehl (Type 630)

  • 2 gehäufte EL MaxWhey Vanille

  • 150 g Pflanzenmargarine oder herkömmliche Butter

  • 40 g Staubzucker

  • Optional: 1 TL Vanilleextrakt

Zum Verzieren:

  • Staubzucker

Zubereitung

  1. Alle Zutaten in einer Schüssel kurz mit Knethaken vermengen.

  2. Mit den Händen zu einem glatten Teig formen (evtl. tropfenweise Wasser hinzufügen).

  3. Zu Rollen formen, in 6 cm Stücke schneiden und zu kleinen Hörnchen biegen.

  4. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen.

  5. Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C Umluft / 200 °C Ober- und Unterhitze ca. 12– 15 Minuten backen.

  6. Noch warm mit Staubzucker bestäuben – und genießen!

Ob Bananenbrot, Mousse au chocolat oder Vanillekipferl – mit MaxiNutrition genießt du deine Lieblingssüßigkeiten mit dem Plus an hochwertigem Protein. So bleiben deine Snacks bewusst, ausgewogen und köstlich – genau das Richtige für Menschen, die einen aktiven und bewussten Lebensstil pflegen und dabei auf Genuss nicht verzichten möchten.

Mehr Infos unter: www.maxinutrition.at

