NEWS

Exklusive Sammelkarten in der Topps Holiday Basketball Mega Box

Sammelspaß mit den Karten der 2025-26 Topps Holiday Basketball Mega Box

Exklusive Sammelkarten in der Topps Holiday Basketball Mega Box
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die 2025-26 Topps Holiday Basketball Mega Box ist ein tolles Sammlerobjekt für alle Basketballfans.

In dieser Box findest du insgesamt 100 Karten, darunter Glitter Parallels, Super-Short-Print Variation Karten. Diese besonderen Karten bieten nicht nur aufregende Designs, sondern auch die Chance, wertvolle Sammlerstücke zu entdecken. Die Holiday Mega Box ist ein Highlight für alle, die sich Stars wie Stephen Curry oder Nikola Jokić nach Hause holen möchte.

Ideal für Sammler und Fans, die die neuesten Basketball-Trends verfolgen und nach exklusiven Karten suchen!

Das Package umfasst:

  • Originalverpackte 2025-26 Topps Holiday Basketball Mega Box

  • u.a. enthalten sind im Durchschnitt 6x Glitter Parallels, 1x Blue Metallic Glitter Parallel uvm.

  • insgesamt 100 hochwertige Karten

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

Mehr zum Thema

Oklahoma stürmt mit 16. Sieg in Serie ins NBA-Cup-Semifinale

Oklahoma stürmt mit 16. Sieg in Serie ins NBA-Cup-Semifinale
Originalverpackte 2022-23 PANINI Premier League Donruss Elite Box

Originalverpackte 2022-23 PANINI Premier League Donruss Elite Box

Promotion
Proteinreiche Rezeptideen für die Weihnachtszeit

Proteinreiche Rezeptideen für die Weihnachtszeit

Promotion
Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zum Arsenal FC Heimspiel

Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zum Arsenal FC Heimspiel

Verbände
Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zu einem AC Milan Heimspiel

Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zu einem AC Milan Heimspiel

Verbände
Unter Raimanns Schutz: NFL-Opa Rivers vor unerwartetem Comeback

Unter Raimanns Schutz: NFL-Opa Rivers vor unerwartetem Comeback
Sturm vs. Roter Stern: "Das halbe Stadion könnte Zvezda anfeuern"

Sturm vs. Roter Stern: "Das halbe Stadion könnte Zvezda anfeuern"

Europa League
2
Kommentare

Kommentare

Basketball