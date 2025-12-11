Exklusive Sammelkarten in der Topps Holiday Basketball Mega Box

Die 2025-26 Topps Holiday Basketball Mega Box ist ein tolles Sammlerobjekt für alle Basketballfans.

In dieser Box findest du insgesamt 100 Karten, darunter Glitter Parallels, Super-Short-Print Variation Karten. Diese besonderen Karten bieten nicht nur aufregende Designs, sondern auch die Chance, wertvolle Sammlerstücke zu entdecken. Die Holiday Mega Box ist ein Highlight für alle, die sich Stars wie Stephen Curry oder Nikola Jokić nach Hause holen möchte.

Ideal für Sammler und Fans, die die neuesten Basketball-Trends verfolgen und nach exklusiven Karten suchen!