Originalverpackte 2022-23 PANINI Premier League Donruss Elite Box

Das 2022-23 PANINI PREMIER LEAGUE Donruss Elite Retail Sammelkartenset ist das Must-Have für alle Fußballfans und Sammler! Enthalten sind 200 Karten, die ein unvergessliches Sammelerlebnis bieten. Die hochwertigen Karten zeigen die Stars der Premier League aus der Saison 2022/23 und bieten dir die Möglichkeit sie ganz einfach zu dir nach Hause zu holen.

Ein tolles Geschenk für jeden Fußballfan und Sammler oder die perfekte Gelegenheit deine Sammlung zu erweitern oder zu starten.

Das Package umfasst:

  • Originalverpackte 2022-23 PANINI Premier League Donruss Elite Retail Hobby Box

  • Die Autogramm-/Memorabilia Karte Wahrscheinlichkeit liegt bei 1:5 Boxen

  • Insgesamt 200 hochwertige Karten

