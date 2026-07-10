Im Massensprint: Merlier holt siebte Tour-de-France-Etappe

Der Belgier Tim Merlier hat im Massensprint die siebente Etappe der Tour de France für sich entschieden.

Der 33-jährige Soudal-Profi behauptete sich am Freitag nach flachen 175 km von Hagetmau in Bordeaux vor dem Norweger Sören Waerenskjold (Uno-X) und Biniam Girmay (NSN) aus Eritrea. Für Merlier ist es der vierte Tour-Tagessieg nach Erfolgen 2021 und im Vorjahr.

Pogacar behält großen Vorsprung

In der Gesamtwertung änderte sich am Tag nach der Machtdemonstration von Tadej Pogacar in den Pyrenäen nichts.

Der slowenische Titelverteidiger führt weiterhin 2:42 Minuten vor Jonas Vingegaard. Dritter ist sein UAE-Teamkollege Isaac del Toro, der 3:27 zurückliegt.

Auch am Samstag ist auf dem Weg von Perigueux nach Bergerac (180,4 km) ohne schwierige Bergwertungen kein Kampf der Klassementfahrer zu erwarten.