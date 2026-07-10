NEWS

Im Massensprint: Merlier holt siebte Tour-de-France-Etappe

An der Spitze der Gesamtwertung gibt es keine Änderungen.

Im Massensprint: Merlier holt siebte Tour-de-France-Etappe Foto: © IMAGO / Photo News
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Belgier Tim Merlier hat im Massensprint die siebente Etappe der Tour de France für sich entschieden.

Der 33-jährige Soudal-Profi behauptete sich am Freitag nach flachen 175 km von Hagetmau in Bordeaux vor dem Norweger Sören Waerenskjold (Uno-X) und Biniam Girmay (NSN) aus Eritrea. Für Merlier ist es der vierte Tour-Tagessieg nach Erfolgen 2021 und im Vorjahr.

Pogacar behält großen Vorsprung

In der Gesamtwertung änderte sich am Tag nach der Machtdemonstration von Tadej Pogacar in den Pyrenäen nichts.

Der slowenische Titelverteidiger führt weiterhin 2:42 Minuten vor Jonas Vingegaard. Dritter ist sein UAE-Teamkollege Isaac del Toro, der 3:27 zurückliegt.

Auch am Samstag ist auf dem Weg von Perigueux nach Bergerac (180,4 km) ohne schwierige Bergwertungen kein Kampf der Klassementfahrer zu erwarten.

Mehr zum Thema

Gala! Pogacar deklassiert Konkurrenz bei erster Tour-Bergankunft

Gala! Pogacar deklassiert Konkurrenz bei erster Tour-Bergankunft

Radsport
8
Tour of Austria: Mühlberger verteidigt Gesamtführung!

Tour of Austria: Mühlberger verteidigt Gesamtführung!

Radsport
Klare Sache! Alexander Zverev steht im Wimbledon-Finale

Klare Sache! Alexander Zverev steht im Wimbledon-Finale

Tennis
1
Wimbledon-Halbfinale LIVE: Kracher Jannik Sinner - Novak Djokovic

Wimbledon-Halbfinale LIVE: Kracher Jannik Sinner - Novak Djokovic

Tennis
Neuer Torhüter für SW Bregenz!

Neuer Torhüter für SW Bregenz!

2. Liga
WM heute: Viertelfinale Spanien - Belgien

WM heute: Viertelfinale Spanien - Belgien

Fußball WM
Gspurning & Co.: Das ist Glasners Trainerstab bei Nottingham

Gspurning & Co.: Das ist Glasners Trainerstab bei Nottingham

Premier League
1

Kommentare

Tour de France Radsport Jonas Vingegaard Tadej Pogacar