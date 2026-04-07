Großschartner fällt auf zweiter Baskenland-Etappe weit zurück

Radprofi Felix Großschartner ist nach seinem starken Zeitfahr-Start in die Baskenland-Rundfahrt auf der zweiten Etappe weit zurückgefallen.

Auf den 164 km von Pamplona nach Lekunberri verlor der Oberösterreicher (UAE) am Dienstag fast 20 Minuten auf die Spitze und fiel vom dritten auf den 118. Rang (+20:35 Min.) zurück.

Wie schon tags zuvor triumphierte der französische Jungstar Paul Seixas (Decathlon), der nun 1:59 vor dem Slowenen Primoz Roglic die Gesamtwertung anführt.