NEWS

Giro-Etappe in Mailand überraschend an Ausreißer Dversnes

Der Österreicher Felix Gall geht als starker Dritter in die Schlusswoche.

Giro-Etappe in Mailand überraschend an Ausreißer Dversnes Foto: © IMAGO / LaPresse
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Norweger Fredrik Dversnes hat am Sonntag im Sprint einer überraschend durchgekommenen Vierer-Ausreißergruppe die flachste Etappe des Giro d'Italia von Voghera nach Mailand (157 km) gewonnen.

Der 29-Jährige aus dem Uno-X-Team feierte vor den Italienern Mirco Maestri (Polti) und Martin Marcellusi (Bardiani) seinen bisher größten Erfolg.

In der Gesamtwertung ist Felix Gall vor dem letzten Ruhetag hinter dem Topfavoriten Jonas Vingegaard und Afonso Eulalio weiterhin Dritter.

Vingegaard unantastbar

Die am Dienstag in der Schweiz beginnende Schlusswoche wartet mit vier Bergetappen auf.

Den portugiesischen Außenseiter Eulalio sollte der dreimalige Etappenzweite Gall mit einer halben Minute Rückstand bei normalem Verlauf noch überholen können.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Vingegaard war bisher jedoch unantastbar und liegt bereits fast drei Minuten vor Gall.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Wieder Zweiter! Gall erneut nur von Vingegaard geschlagen

Wieder Zweiter! Gall erneut nur von Vingegaard geschlagen

Radsport
18
Stigger holt Weltcupsieg im Cross Country von Nove Mesto

Stigger holt Weltcupsieg im Cross Country von Nove Mesto

Sport-Mix
1
Tagger nach Aus: "Ich weiß, dass ich am richtigen Weg bin"

Tagger nach Aus: "Ich weiß, dass ich am richtigen Weg bin"

Tennis
4
Kraus verliert Grand-Slam-Premiere

Kraus verliert Grand-Slam-Premiere

Tennis
12
Schade! Lilli Tagger scheitert in erster French-Open-Runde

Schade! Lilli Tagger scheitert in erster French-Open-Runde

Tennis
45
French Open LIVE: Sinja Kraus - Belinda Bencic

French Open LIVE: Sinja Kraus - Belinda Bencic

Tennis
2
French Open LIVE: Lilli Tagger - Xinyu Wang

French Open LIVE: Lilli Tagger - Xinyu Wang

Tennis
6

Kommentare

Radsport Jonas Vingegaard Felix Gall Sport-Mix Giro d'Italia