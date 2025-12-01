NEWS

Ex-Sturm-Trainer übernimmt Greuther Fürth

2018 war er Nachfolger von Franco Foda, der zum ÖFB wechselte. Nun heuert er in der 2. deutschen Bundesliga an.

Ex-Sturm-Trainer übernimmt Greuther Fürth Foto: © GEPA
Ex-Sturm-Trainer Trainer Heiko Vogel hat einen neuen Job. Er tritt beim deutschen Zweitligisten den Job als neuer Cheftrainer an und unterschreibt bis 2027.

Der 50-Jährige war zuletzt beim FC Basel tätig, wo er 2012 mit seiner Mannschaft das Schweizer Double holte.

"Heiko bringt sehr viel Erfahrung mit, sowohl im Profibereich als auch in der Arbeit mit Talenten. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft zusammen mit seinem Trainerteam Struktur vermitteln und auch die Entwicklung jedes Einzelnen vorantreiben kann“, erklärt Sportdirektor Stephan Fürstner.

Fürth liegt derzeit an 17. Stelle in der zweiten Bundesliga und damit auf einem Abstiegsplatz.

2018 Trainer bei Sturm

Vogel übernahm Sturm Graz im Januar 2018 von Franco Foda und beendete die Saison als Zweiter.

Im Pokalfinale besiegte er Salzburg mit 1:0. Im November 2018 wurde er nach einem schwachen Saisonstart entlassen.

