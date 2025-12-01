VAR-Chaos in Hartberg: Wo war die Unterbrechung?

Wieder gibt es Probleme mit dem Video Assistant Referee!

Konkret soll der VAR keine ausreichend aufgelösten TV-Bilder aus dem renovierten Hartberger Stadion empfangen.

In einer vielversprechenden Situation für Hartberg wurde Hoffmann dann nach einem langen Ball früh zurückgepfiffen – mit funktionierendem Video Assistant hätte man die Szene wohl weiterlaufen lassen. Der Weg wäre nicht weit gewesen.

Darüber und ob man das Spiel hätte unterbrechen müssen, diskutieren Johannes, Harald und Patrick.

Hier ansehen: