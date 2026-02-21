NEWS

Gall sichert sich UAE-Etappen-Podium und bleibt Gesamtfünfter

Außerdem kam es zu einem Wechsel des Gesamtführenden-Trikots.

Gall sichert sich UAE-Etappen-Podium und bleibt Gesamtfünfter Foto: © GEPA
Felix Gall klettert bei der zweiten Bergankunft der zur Radsport-World-Tour zählenden UAE-Rundfahrt als Dritter aufs Podest.

Der 27-jährige Osttiroler lieferte auf der 6. und vorletzten Etappe eine offensive Vorstellung und musste sich auf den 168 km von Al Ain nach Jebel Hafeet nur dem mexikanischen Jungstar Isaac Del Toro (UAE) und Luke Plapp (Jayco) geschlagen geben (+21 Sek.). Del Toro entriss dem zuvor führenden Antonio Tiberi auch das Trikot des Gesamtführenden.

Der Italiener versuchte den Attacken von Del Toro zu kontern und übernahm sich dabei (+31 Sek.). Er liegt nun 20 Sekunden zurück. Decathlon-Kapitän Gall geht als Fünfter mit 1:34 Minuten Rückstand auf Del Toro in die abschließende Sprint-Etappe.

"Wir wollten um das Podium und den Etappensieg kämpfen. Am Ende hat es nicht geklappt, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden", sagte Gall, dessen Attacke sechs Kilometer vor dem Ziel nicht erfolgreich war.

"Es hat Spaß gemacht, offensiv zu fahren, anstatt mich zu verstecken und darauf zu warten, dass die anderen einen Zug machen." Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) hatte ganz vorne wiederum nichts mitzureden und rangiert in der Gesamtwertung nur auf Platz zehn.

