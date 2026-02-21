NEWS

Olympia-Geschichte: Klaebo stellt neuen Allzeit-Rekord auf

Historisches Gold-Sixpack! Johannes Hoesflot Klaebo bricht in Milano Cortina den ewigen Olympia-Rekord. Die Statistik der Medaillensammler:

Olympia-Geschichte: Klaebo stellt neuen Allzeit-Rekord auf Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das gab es noch nie! Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo schreibt Sportgeschichte und macht einen weiteren Allzeit-Rekord perfekt.

Im letzten Bewerb über 50 Kilometer schlägt der Superstar neuerlich zu und holt beim sechsten Start seine sechste Goldmedaille! Damit übertrifft er die bisherige Rekordmarke von Eric Heiden, der 1980 in Lake Placid fünf Mal Gold im Eisschnelllauf holte.

Erfolgreichter Wintersportler der Olympia-Geschichte

Logische Folge des Erfolgslauf: Mit nun insgesamt 11 Goldmedaillen setzte sich Klaebo während dieser Spiele an die Spitze der ewigen Olympia-Bestenliste. Er lässt damit sämtliche Legenden der Winter-Historie hinter sich.

Ewige Bestenliste>>>

In der absoluten Olympia-Geschichte rückt er damit in Dimensionen vor, die bisher nur im Sommer erreicht wurden: Dort hält US-Schwimmstar Michael Phelps mit unglaublichen acht Goldmedaillen bei den Spielen in Peking 2008 den Rekord, allerdings bei höheren Anzahl an Starts.

Ranking der erfolgreichsten Athletinnen und Athleten bei einer Austragung - Winter-Olympia:

Sportler/-in

Land

Sportart

Jahr

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

1

Johannes Høsflot Klaebo

NOR

Skilanglauf

2026

6

6

2

Eric Heiden

USA

Eisschnelllauf

1980

5

5

3

Johannes Thingnes Boe

 Norwegen

Biathlon

2022

4

1

5

4

Ole Einar Bjoerndalen

NOR

Biathlon

2002

4

4

Lidija Skoblikowa

UdSSR

Eisschnelllauf

1964

4

4

6

Ljubow Jegorowa

RUS

Skilanglauf

1992

3

2

5

7

Marit Bjoergen

NOR

Skilanglauf

2010

3

1

1

5

Alexander Bolschunow

 ROC

Skilanglauf

2022

3

1

1

5

Larissa Lasutina

UdSSR

Skilanglauf

1998

3

1

1

5

Clas Thunberg

FIN

Eisschnelllauf

1924

3

1

1

5

Olympische Winterspiele Langlauf Olympia 2026 Johannes Hoesflot Klaebo Langlauf - Olympia 2026