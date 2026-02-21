Sportler/-in
Land
Sportart
Jahr
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
1
Johannes Høsflot Klaebo
NOR
Skilanglauf
2026
6
–
–
6
2
Eric Heiden
USA
Eisschnelllauf
1980
5
–
–
5
3
Johannes Thingnes Boe
Norwegen
Biathlon
2022
4
–
1
5
4
Ole Einar Bjoerndalen
NOR
Biathlon
2002
4
–
–
4
Lidija Skoblikowa
UdSSR
Eisschnelllauf
1964
4
–
–
4
6
Ljubow Jegorowa
RUS
Skilanglauf
1992
3
2
–
5
7
Marit Bjoergen
NOR
Skilanglauf
2010
3
1
1
5
Alexander Bolschunow
ROC
Skilanglauf
2022
3
1
1
5
Larissa Lasutina
UdSSR
Skilanglauf
1998
3
1
1
5
Clas Thunberg
FIN
Eisschnelllauf
1924
3
1
1
5
Olympia-Geschichte: Klaebo stellt neuen Allzeit-Rekord auf
Historisches Gold-Sixpack! Johannes Hoesflot Klaebo bricht in Milano Cortina den ewigen Olympia-Rekord. Die Statistik der Medaillensammler:
Das gab es noch nie! Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo schreibt Sportgeschichte und macht einen weiteren Allzeit-Rekord perfekt.
Im letzten Bewerb über 50 Kilometer schlägt der Superstar neuerlich zu und holt beim sechsten Start seine sechste Goldmedaille! Damit übertrifft er die bisherige Rekordmarke von Eric Heiden, der 1980 in Lake Placid fünf Mal Gold im Eisschnelllauf holte.
Erfolgreichter Wintersportler der Olympia-Geschichte
Logische Folge des Erfolgslauf: Mit nun insgesamt 11 Goldmedaillen setzte sich Klaebo während dieser Spiele an die Spitze der ewigen Olympia-Bestenliste. Er lässt damit sämtliche Legenden der Winter-Historie hinter sich.
In der absoluten Olympia-Geschichte rückt er damit in Dimensionen vor, die bisher nur im Sommer erreicht wurden: Dort hält US-Schwimmstar Michael Phelps mit unglaublichen acht Goldmedaillen bei den Spielen in Peking 2008 den Rekord, allerdings bei höheren Anzahl an Starts.