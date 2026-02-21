Olympia-Geschichte: Klaebo stellt neuen Allzeit-Rekord auf

Das gab es noch nie! Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo schreibt Sportgeschichte und macht einen weiteren Allzeit-Rekord perfekt.

Im letzten Bewerb über 50 Kilometer schlägt der Superstar neuerlich zu und holt beim sechsten Start seine sechste Goldmedaille! Damit übertrifft er die bisherige Rekordmarke von Eric Heiden, der 1980 in Lake Placid fünf Mal Gold im Eisschnelllauf holte.

Erfolgreichter Wintersportler der Olympia-Geschichte

Logische Folge des Erfolgslauf: Mit nun insgesamt 11 Goldmedaillen setzte sich Klaebo während dieser Spiele an die Spitze der ewigen Olympia-Bestenliste. Er lässt damit sämtliche Legenden der Winter-Historie hinter sich.

In der absoluten Olympia-Geschichte rückt er damit in Dimensionen vor, die bisher nur im Sommer erreicht wurden: Dort hält US-Schwimmstar Michael Phelps mit unglaublichen acht Goldmedaillen bei den Spielen in Peking 2008 den Rekord, allerdings bei höheren Anzahl an Starts.

Ranking der erfolgreichsten Athletinnen und Athleten bei einer Austragung - Winter-Olympia: