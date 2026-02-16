NEWS

Italienischer Rad-Youngster tödlich verunglückt

Italien trauert um sein 18-jähriges Rad-Talent Francesco Mazzoleni.

Italienischer Rad-Youngster tödlich verunglückt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
Kommentare

Der italienische Nachwuchs-Radprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in der Nähe von Bergamo ums Leben gekommen.

Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt. "Es ist ein sehr trauriger Sonntag für uns. Unser Francesco Mazzoleni verlässt uns viel zu früh", teilte sein Team auf der Plattform Instagram mit.

Mazzoleni wurde am Sonntagnachmittag in Barzana von einem entgegenkommenden Auto erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Beim 30-jährigen Fahrer des Autos fiel ein Alkohol-Test negativ aus.

Mehr zum Thema

Diagnose da: Rapid muss lange auf Mittelfeldspieler verzichten

Diagnose da: Rapid muss lange auf Mittelfeldspieler verzichten

Bundesliga
Derby-Skandal: Und was jetzt?

Derby-Skandal: Und was jetzt?

Bundesliga
RB-Keeper wochenlang out

RB-Keeper wochenlang out

Deutsche Bundesliga
Die fast wundersame Wandlung des Fabio Gstrein

Die fast wundersame Wandlung des Fabio Gstrein

Olympia
1
Wegen fehlender Stimmung: Straßer schimpft über Olympia

Wegen fehlender Stimmung: Straßer schimpft über Olympia

Olympia
Legende Totti steht vor Roma-Rückkehr

Legende Totti steht vor Roma-Rückkehr

Serie A
1
Siegerbilder des Olympia-Slaloms! Silber für Fabio Gstrein

Siegerbilder des Olympia-Slaloms! Silber für Fabio Gstrein

Olympia

Kommentare

Radsport