-
Wer ist die Slalom-Queen?3er-Gondel
-
Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wer ist der beste Skispringer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?Standpunkt
-
Tierlist: Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
NEWS
Auch Österreichs Skicross-Männer enttäuschen
Kein Edelmetall für Österreichs Skicrosser! Nur ein ÖOC-Athlet schafft es bei den Männern ins Viertelfinale.
Österreichs Skicrosser sind bei den Olympischen Spielen diesmal ohne Medaille geblieben.
Wie am Vortag bei den Frauen kommt am Samstag in Livigno bei den Männern kein ÖOC-Aktiver ins Semifinale, Olympia-Debütant Nicolas Lussnig als einziger ins Viertelfinale.
Adam Kappacher, Christoph Danksagmüller und Johannes Aujesky scheiden allesamt bereits im ersten Lauf, dem Achtelfinale, aus.
Zu jubeln haben am Samstag dafür die Hausherren. Es gibt einen italienischen Doppelsieg durch Simone Deromedis und Federico Tomasoni. Bronze holt der Schweizer Alex Fiva.