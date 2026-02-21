Auch Österreichs Skicross-Männer enttäuschen

Österreichs Skicrosser sind bei den Olympischen Spielen diesmal ohne Medaille geblieben.

Wie am Vortag bei den Frauen kommt am Samstag in Livigno bei den Männern kein ÖOC-Aktiver ins Semifinale, Olympia-Debütant Nicolas Lussnig als einziger ins Viertelfinale.

Adam Kappacher, Christoph Danksagmüller und Johannes Aujesky scheiden allesamt bereits im ersten Lauf, dem Achtelfinale, aus.

Zu jubeln haben am Samstag dafür die Hausherren. Es gibt einen italienischen Doppelsieg durch Simone Deromedis und Federico Tomasoni. Bronze holt der Schweizer Alex Fiva.

