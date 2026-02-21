NEWS

Auch Österreichs Skicross-Männer enttäuschen

Kein Edelmetall für Österreichs Skicrosser! Nur ein ÖOC-Athlet schafft es bei den Männern ins Viertelfinale.

Auch Österreichs Skicross-Männer enttäuschen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Österreichs Skicrosser sind bei den Olympischen Spielen diesmal ohne Medaille geblieben.

Wie am Vortag bei den Frauen kommt am Samstag in Livigno bei den Männern kein ÖOC-Aktiver ins Semifinale, Olympia-Debütant Nicolas Lussnig als einziger ins Viertelfinale.

Adam Kappacher, Christoph Danksagmüller und Johannes Aujesky scheiden allesamt bereits im ersten Lauf, dem Achtelfinale, aus.

Zu jubeln haben am Samstag dafür die Hausherren. Es gibt einen italienischen Doppelsieg durch Simone Deromedis und Federico Tomasoni. Bronze holt der Schweizer Alex Fiva.

Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2026 >>>

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Hauser möchte im Massenstart überraschen

Olympia LIVE: Hauser möchte im Massenstart überraschen

Olympia
8
Olympia LIVE-Eishockey: Macht die USA das "Traumfinale" perfekt?

Olympia LIVE-Eishockey: Macht die USA das "Traumfinale" perfekt?

Olympia
2
Österreichs Frauen enttäuschen im Skicross

Österreichs Frauen enttäuschen im Skicross

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 105/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 105/116 Entscheidungen

Olympia
12
Historisch! Klaebo löst Heiden mit sechster Goldmedaille ab

Historisch! Klaebo löst Heiden mit sechster Goldmedaille ab

Olympia
Heftiger Crash! Österreichischer Bob-Pilot ins Spital gebracht

Heftiger Crash! Österreichischer Bob-Pilot ins Spital gebracht

Olympia
Spital statt Medaillenzeremonie: Sorge um Italien-Star

Spital statt Medaillenzeremonie: Sorge um Italien-Star

Olympia

Kommentare

Skicross Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Adam Kappacher Johannes Aujesky Freestyle