NEWS

Gall hält nach 13. Giro-Etappe in der Gesamtwertung weiter mit

Der Tagessieg geht zum dritten Mal an einen Italiener.

Gall hält nach 13. Giro-Etappe in der Gesamtwertung weiter mit Foto: © IMAGO / SW Pix
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Italiener Alberto Bettiol hat am Freitag die 13. Etappe des Giro d'Italia nach 189 Kilometern von Alessandria nach Verbania für sich entschieden.

In der Gesamtwertung gab es keine großen Änderungen. Felix Gall kam mit 13:06 Minuten Rückstand als 24. unmittelbar vor seinem Decathlon-Helfer Gregor Mühlberger ins Ziel und liegt als Vierter weiter 2:30 Minuten hinter Spitzenreiter Afonso Eulalio sowie 1:57 Minuten hinter dem Zweiten Jonas Vingegaard, der Etappen-21. wurde.

Vettiol jubelt über zweiten Triumph bei Italien-Rundfahrt

Der 32-jährige Bettiol, der 2019 die Flandern-Rundfahrt gewonnen hatte, sorgte für den dritten italienischen Tagessieg beim diesjährigen Giro und bejubelte nach einem Solo-Ritt am Lago Maggiore im Norden des Landes seinen insgesamt zweiten Erfolg bei der Italien-Rundfahrt.

Schon 2021 war er einmal erfolgreich. Der Norweger Andreas Leknessund wurde Tageszweiter, der Belgier Jasper Stuyven Dritter.

Zu einer Verschiebung in der Gesamtwertung könnte es am Samstag kommen. Auf der 14. Etappe steht die erste Gebirgsetappe in den Alpen mit einer Bergankunft bevor. Zwischen Aosta und Pila gibt es drei Anstiege der ersten und jeweils einen der zweiten und dritten Kategorie.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Gall hält bei Giro-Gesamtwertung Platz vier

Gall hält bei Giro-Gesamtwertung Platz vier

Radsport
Giro d'Italia: Gall nach 11. Etappe weiter auf Rang vier

Giro d'Italia: Gall nach 11. Etappe weiter auf Rang vier

Radsport
4
Vom ÖSV zum DSV: Tiroler Skispringer wechselt Verband

Vom ÖSV zum DSV: Tiroler Skispringer wechselt Verband

Skispringen
1
Ungewisse Zukunft: Verliert Skisprung-Routinier weiteren Sponsor?

Ungewisse Zukunft: Verliert Skisprung-Routinier weiteren Sponsor?

Skispringen
Matthäus über unsere WM-Chancen und Laimers Zukunft bei Bayern

Matthäus über unsere WM-Chancen und Laimers Zukunft bei Bayern

Fußball
2
Nations League: Hier steigen die Heimspiele des ÖFB-Teams

Nations League: Hier steigen die Heimspiele des ÖFB-Teams

Fußball
7
Medizincheck! Bei erstem Rapid-Zugang fehlt nur die Unterschrift

Medizincheck! Bei erstem Rapid-Zugang fehlt nur die Unterschrift

Bundesliga
21

Kommentare

Radsport Jonas Vingegaard Felix Gall Gregor Mühlberger Giro d'Italia