NEWS

Giro d'Italia: Gall nach 11. Etappe weiter auf Rang vier

Der Osttiroler kam zeitgleich mit Vingegaard als 42. ins Ziel. Der Sieg geht an den Ecuadorianer Narvaez.

Giro d'Italia: Gall nach 11. Etappe weiter auf Rang vier Foto: © IMAGO / SW Pix
Textquelle: © APA
Kommentare

Felix Gall liegt auch nach der 11. Etappe des Giro d'Italia auf dem vierten Gesamtrang.

Der Osttiroler kam am Mittwoch nach dem 195 Kilometer langen Teilstück von Porcari nach Chiavari zeitgleich mit Topfavorit Jonas Vingegaard und unmittelbar vor seinem Landsmann Gregor Mühlberger als 42. ins Ziel. Der Rückstand auf Tagessieger Jhonatan Narvaez aus Ecuador betrug 3:24 Minuten.

Im Gesamtklassement führt weiter seit der 5. Etappe der 24-jährige Portugiese Afonso Eulalio.

Vingegaard lauert nur 27 Sekunden dahinter. An Galls Rückstand änderte sich genauso nichts, ihm fehlen 2:24 Minuten auf den Spitzenreiter. Noch vor dem Decathlon-Fahrer Dritter ist der Niederländer Thymen Arensman (+1:57 Minuten).

Dritter Tagessieg für Narvaez

Narvaez jubelte über seinen bereits dritten Etappensieg bei der laufenden Rundfahrt. Nachdem er sich mit dem Spanier Enric Mas am letzten Anstieg aus einer Spitzengruppe abgesetzt hatte, entschied er den Zielsprint für sich. Rang drei ging an den Italiener Diego Ulissi.

Tobias Bayer belegte Rang 58 (+14:10). Gesamt ist der Alpecin-Athlet 70. (+1:31:06), Mühlberger liegt auf Platz 23 (+10:18).

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Gall rutscht nach Giro-Zeitfahren auf Platz vier zurück

Gall rutscht nach Giro-Zeitfahren auf Platz vier zurück

Radsport
7
ÖFB-Trio bekommt neuen Teamkollegen! Mainz holt HSV-Stürmer

ÖFB-Trio bekommt neuen Teamkollegen! Mainz holt HSV-Stürmer

Deutsche Bundesliga
1
No Men from England! Die Meistertrainer der Premier League

No Men from England! Die Meistertrainer der Premier League

International
2
Comeback perfekt! Markus Schopp kehrt zum TSV Hartberg zurück

Comeback perfekt! Markus Schopp kehrt zum TSV Hartberg zurück

Bundesliga
13
Eishockey-WM LIVE: Österreich - Schweiz

Eishockey-WM LIVE: Österreich - Schweiz

Eishockey WM
36
Auch Rodionov steht in finaler Qualirunde für French Open

Auch Rodionov steht in finaler Qualirunde für French Open

Tennis - ATP
2
Salzburg und Sturm beschäftigen sich mit einem Schotten

Salzburg und Sturm beschäftigen sich mit einem Schotten

Bundesliga
2

Kommentare

Radsport Jonas Vingegaard Felix Gall Gregor Mühlberger Diego Ulissi Ecuador Giro d'Italia