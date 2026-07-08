Heimsieg! Mühlberger fährt Konkurrenz zum Tour-Auftakt davon

Gregor Mühlberger hat die erste Etappe der Tour of Austria für sich entschieden.

Auf den 188 Kilometern von Graz nach Gamlitz setzt der Decathlon-Profi elf Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke und fährt solo ins Ziel. Dorthin rettet der 32-Jährige von Team Austria einen Vorsprung von elf Sekunden auf den US-Amerikaner Kevin Vermaerke.

Damit geht der Niederösterreicher mit dem Roten Trikot des Gesamtführenden in die Königsetappe auf den Großglockner am Donnerstag mit Ankunft auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe.

Mühlberger strahlt: "Ich bin richtig glücklich, das macht mich unheimlich stolz. Mein Team hat mich in Top-Position in den Anstieg gebracht. Es war schon viel Risiko dabei, denn ich habe nicht gewusst, was die anderen noch draufhaben."

Als zweitbester Österreicher klassiert sich Michael Gogl an sechster Stelle, Patrick Konrad kommt auf Platz 14 ins Ziel.