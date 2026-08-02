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Bruch! Schweinberger scheidet aus Tour de France aus

Für die österreichische Radfahrerin ist die Tour de France 2026 bereits nach der ersten Etappe vorbei.

Bruch! Schweinberger scheidet aus Tour de France aus Foto: © IMAGO / LaPresse
Textquelle: © APA
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Die Tirolerin Christina Schweinberger hat bei einem Sturz auf der ersten Etappe der Tour de France einen Handgelenksbruch erlitten und kann das Rennen nicht mehr fortsetzen.

Das gibt ihr Team Fenix am Sonntag bekannt.

Den Auftakt am Vortag hatte Schweinberger, die sich auch schon im März bei einem Rennunfall einen Handbruch zugezogen hatte, mit großem Rückstand noch beendet.

Durch ihr Aus ist Valentina Cavallar (SD Worx) die einzige verbliebene Österreicherin im Tour-Feld.

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