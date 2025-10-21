NEWS

Verletzung! WWE-Aushängeschild muss seinen Titel abgeben

Der bisherige Champion wird länger nicht in den Shows zu sehen sein. Auch seine Nachfolge ist bereits geklärt.

Verletzung! WWE-Aushängeschild muss seinen Titel abgeben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

WWE-Topstar Seth Rollins ist seinen World Heavyweight Championtitel los!

Der 39-Jährige muss den Gürtel aufgrund einer Schulterverletzung, die er sich bei Crown Jewel im Match gegen Cody Rhodes zuzog, abgeben.

Wie Raw-General-Manager Adam Pearce bei der Ausgabe vergangene Nacht erklärte, habe sich Rollins einer größeren Operation unterziehen müssen. Er werde "ziemlich lange Zeit" ausfallen, so Pearce.

Zwei Ex-Titelträger kämpfen um Nachfolge

Auch die Rollins' Nachfolge ist schon geklärt: Bei Saturday Nights Main Event am 1. November wird ein Titelmatch um den nun vakanten Gürtel stattfinden.

Dieses bestreiten zum einen CM Punk, der in der Vorwoche ein Triple-Threat-Match um die Position des Nummer-1-Herausforderers gegen LA Knight und Jey Uso gewinnen konnte.

Der zweite Mann im Ring wird Jey Uso sein, der sich bei der aktuellen Raw-Ausgabe in einer Battle Royal u.a. gegen seinen Bruder Jimmy, LA Knight und Dominik Mysterio durchsetzte.

Mehr zum Thema

Sport Austria Finals finden 2026 in Wien statt

Sport Austria Finals finden 2026 in Wien statt

Mehr Sport
Baseball: Diese Teams treffen in der World Series aufeinander

Baseball: Diese Teams treffen in der World Series aufeinander

Baseball
User-Endzone: Peinlich und legendär in einem

User-Endzone: Peinlich und legendär in einem

Football
Dein Herbst-Read: Hol dir das Buch über Horst Skoff!

Dein Herbst-Read: Hol dir das Buch über Horst Skoff!

Winzone
Erste Bank Open LIVE: Camilo Ugo Carabelli - Filip Misolic

Erste Bank Open LIVE: Camilo Ugo Carabelli - Filip Misolic

Tennis
Kooperation zwischen OMNi-BiOTiC® & Tennisstar Alexander Zverev

Kooperation zwischen OMNi-BiOTiC® & Tennisstar Alexander Zverev

Tennis
Tod von Busfahrer: Drei Festnahmen nach Krawallen

Tod von Busfahrer: Drei Festnahmen nach Krawallen

Basketball
1
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Wrestling WWE Seth Rollins