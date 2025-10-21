Verletzung! WWE-Aushängeschild muss seinen Titel abgeben

WWE-Topstar Seth Rollins ist seinen World Heavyweight Championtitel los!

Der 39-Jährige muss den Gürtel aufgrund einer Schulterverletzung, die er sich bei Crown Jewel im Match gegen Cody Rhodes zuzog, abgeben.

Wie Raw-General-Manager Adam Pearce bei der Ausgabe vergangene Nacht erklärte, habe sich Rollins einer größeren Operation unterziehen müssen. Er werde "ziemlich lange Zeit" ausfallen, so Pearce.

Zwei Ex-Titelträger kämpfen um Nachfolge

Auch die Rollins' Nachfolge ist schon geklärt: Bei Saturday Nights Main Event am 1. November wird ein Titelmatch um den nun vakanten Gürtel stattfinden.

Dieses bestreiten zum einen CM Punk, der in der Vorwoche ein Triple-Threat-Match um die Position des Nummer-1-Herausforderers gegen LA Knight und Jey Uso gewinnen konnte.

Der zweite Mann im Ring wird Jey Uso sein, der sich bei der aktuellen Raw-Ausgabe in einer Battle Royal u.a. gegen seinen Bruder Jimmy, LA Knight und Dominik Mysterio durchsetzte.