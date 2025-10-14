NEWS

Tischtennis-EM: ÖTTV-Frauen ziehen ins Achtelfinale ein

Die ÖTTV-Frauen schaffen bei der EM den Achtelfinal-Einzug und fixieren damit auch das WM-Ticket.

Tischtennis-EM: ÖTTV-Frauen ziehen ins Achtelfinale ein Foto: © GEPA
Österreichs Tischtennis-Frauen haben am Dienstag bei der Team-EM in Zadar Griechenland mit 3:1 besiegt, sind ins Achtelfinale aufgestiegen und haben das WM-Ticket fixiert.

Europameisterin Sofia Polcanova gewann gegen Malamatenia Papadimitriou 3:0 (7,4,8) und gab auch beim 3:0 (11,8,7) gegen Aikaterini Toliou keinen Satz ab.

Für den dritten Punkt sorgte Karoline Mischek mit einem 3:0 (7,5,10) über Ioanna Gerasimatou. Liu Yuan kassierte gegen Toliou eine 2:3-Niederlage.

