Ruder-Ass Magdalena Lobnig gewinnt EM-Gold!

Weltmeisterin Magdalena Lobnig hat bei den Europameisterschaften im Küstenrudern die Goldmedaille gewonnen.

Die Kärntnerin setzt sich am Sonntag im großen Finale im olympischen Beach-Sprintbewerb souverän gegen die Britin Laura McKenzie durch.

Im Viertelfinale besiegt Lobnig, die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Bronze im Flachwasserrudern gewinnt, die Ungarin Vivien Preil ohne große Mühe, im Halbfinale gewinnt sie ebenso sicher gegen die Spanierin Teresa Moreno und spart damit Kraft für den Kampf um den Sieg.

