NEWS

ÖTTV-Männer starten mit 3:0-Sieg in die WM

Am Donnerstag folgt gegen Italien das Duell um den Gruppensieg.

ÖTTV-Männer starten mit 3:0-Sieg in die WM Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Nach den Frauen sind auch Österreichs Männer mit einem klaren Erfolg in die Tischtennis-Team-WM in London gestartet. Die ÖTTV-Mannschaft besiegte am Mittwoch Malaysia 3:0.

Daniel Habesohn (gegen Wong Qi Shen), Robert Gardos (gegen Choong Javen) und Andreas Levenko (gegen Hong Tu Tey) feierten jeweils 3:1-Siege.

Die Auswahl von Chen Weixing steht damit praktisch vor dem Einzug in die K.o.-Runde, ebenso wie die Frauen, weil Togos Männer und Ghanas Frauen nicht angereist sind.

Das Männerteam spielt am Donnerstag (11.00 Uhr) gegen Italien um den Gruppensieg, die Frauen spielen zur selben Zeit gegen Puerto Rico.

Mehr zum Thema

Tennis in Madrid LIVE - Sinner vs. Jodar im Viertelfinale

Tennis in Madrid LIVE - Sinner vs. Jodar im Viertelfinale

Tennis - ATP
Grillitsch und Lienhart duellieren sich um Einzug ins EL-Finale

Grillitsch und Lienhart duellieren sich um Einzug ins EL-Finale

Europa League
Schriebl raus! ÖFB-Frauen haben neuen Teamchef

Schriebl raus! ÖFB-Frauen haben neuen Teamchef

ÖFB-Team
8
First Vienna schlägt in Regionalliga zu

First Vienna schlägt in Regionalliga zu

2. Liga
Greiml-Klub klagt - In Holland droht Ligaabbruch

Greiml-Klub klagt - In Holland droht Ligaabbruch

International
14
Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Karolina Pliskova in Madrid

Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Karolina Pliskova in Madrid

Tennis - WTA
22
Lilli Tagger kratzt nach Achtelfinal-Sieg an Career-High

Lilli Tagger kratzt nach Achtelfinal-Sieg an Career-High

Tennis - WTA
7

Kommentare

Tischtennis ÖTTV Andreas Levenko Puerto Rico Großbritannien Daniel Habesohn Robert Gardos