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Für Anrainer: Rapid und andere Wiener Vereine öffnen ihre Duschen

Weil in 140 Häusern am Wochenende kein Warmwasser fließt, springt auch der Sport zur Unterstützung ein.

Für Anrainer: Rapid und andere Wiener Vereine öffnen ihre Duschen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wegen Wartungsarbeiten an der Fernwärmeleitung Flötzersteig müssen die Bewohner von 140 Häusern im Westen Wiens von Donnerstag bis Montagfrüh ohne Warmwasser auskommen.

Um diesen Umstand für die Betroffenen zu erleichtern, eilt auch der Sport zu Hilfe: Der SK Rapid öffnet die Pforten des Allianz Stadions und stellt die Duschen zur Verfügung, die sonst von den Gästemannschaften, Schiedsrichterteam und Co. benutzt werden.

Auch die Wiener Stadtligisten Austria XIII, Slovan HAC und Red Star Penzing stellen ihre Infrastruktur zur Verfügung.

Darüber hinaus werden von der "Wien Energie" mobile Duschkabinen aufgestellt, für Menschen mit Behinderung und ältere Menschen mit erhöhten Pflegebedürfnissen gibt es einen Fahrtendienst.

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